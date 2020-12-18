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Köy muhtarı online eğitim derslerine katılamayan öğrencilerin sorununu çözdü

Köy muhtarı online eğitim derslerine katılamayan öğrencilerin sorununu böyle çözdü
 18 Aralık 2020 10:41
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Köy muhtarı online eğitim derslerine katılamayan öğrencilerin sorununu çözdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Damlar köyü muhtarı Emrah Kuzu, muhtarlık binasını evlerinde interneti ve bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim derslerine katılmakta güçlük çeken çocuklara tahsis etti. Öğrenciler, muhtarlık binasında yaktıkları sobanın yanı başında, muhtarın verdiği bilgisayarlardan online derslere katılabiliyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı mahalle statüsündeki Damlar köyünde yaşayan öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi sonrasında, evlerinde bilgisayar, tablet ve internet olmamasından dolayı online derslere katılmakta güçlük çekmeye başladı. Mahallede yaşayan öğrencilerin yaşadığı problemi çözmek isteyen köy muhtarı Barış Yaşar, muhtarlık binasını büyüterek köydeki öğrencilere tahsis etti. Yaşar, kendi bilgisayarını ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlığa hibe ettiği bilgisayarı da çocukların hizmetine sundu. Köyde yaşayan ve evlerinde internet ya da tablet ve bilgisayarları bulunmayan çocuklar, muhtarlık binasına gelerek, uzaktan eğitim derslerine katılıp, ders çalışıyor. Köy muhtarı Yaşar ise muhtarlıkta öğrencilerin ısınması için soba yakıp çay demliyor. Evlerinde internet olmadığı için problem yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, muhtarlık binasında kendilerine sunulan imkandan memnun olduklarını söylediler.

"İstediğimiz zaman buradan derslerimize girebiliyoruz"

Muhtarlık binasının kendileri için sağladığı faydalardan bahseden 11. sınıf öğrencisi Emrah Kuzu, altyapı nedeni ile internetlerinin yavaş olmasından dolayı problem yaşadıklarını kaydederek, "11. sınıf öğrencisiyim. Bu sene pandemi nedeni ile okullar kapandı. Uzaktan eğitim görüyoruz. Evde internet olmayınca muhtarımızın açtığı bu muhtarlık binasında, onun sağladığı imkanlarla canlı derslere katılmaya çalışıyoruz. Burada da bazı problemler oluyor. Bilgisayarlar yetmiyor, Birkaç bilgisayar olsa daha iyi olur. İnternet altyapısı çok yavaş. Canlı derslerde falan kasıyor. Burası olmadan önce telefonumun internet paketi ile derslere giriyordum. O da en fazla 2 hafta yetiyordu. Daha sonra izleyemiyordum. Ağabeyim evde olunca da onun telefonundan girip bağlanıyordum. Burası bizim için çok faydalı oldu. Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Burayı bize açtı. İstediğimiz zaman buradan derslerimize girebiliyoruz. Sabah saat 08.00'de gelip sobamızı yakıyoruz. Sıcacık bir ortamda derslerimize çalışabiliyoruz" dedi.

"Sobamızı yakıp derslerimize giriyoruz"

Muhtarlık binasına gelmeden önce derslere katılmakta güçlük çektiğini söyleyen 6. sınıf öğrencisi Bedirhan Kuzu, "Burası açılmadan önce derslerime giremiyordum. Evde ağabeyim cep telefonuma internet paketi yüklüyordu. Öyle girebiliyordum. Şimdi sabah geliyoruz. Sobamızı yakıp derslerimize giriyoruz. Bazen ekmek oluyor, ısıtıp yiyoruz. Burası bizler için faydalı oluyor. Derslerimizi anlayabiliyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımızın çoğunun evinde internet yok"

Çocukların probleminin çözülmüş olduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten köy muhtarı Emrah Kuzu, "Ben de iki kız evlat babasıyım. Önce ben evimde bu sıkıntıyı yaşadım. Bu sıkıntıyı evimde yaşarken, mahallemdeki gençlerinde bu konudaki problemini gördüm, 'Derslerimize giremiyoruz, internetimiz yetmiyor. On gün derse girebiliyoruz, 20 gün giremiyoruz' gibi problemlerini söylediler. Biz de bunun için ne yapabiliriz diye düşündük ve muhtarlık hizmet binamızı biraz daha büyüterek gençlerin uzaktan eğitimden geri kalmamaları için onların hizmetine açtık. Çocuklarımızın çoğunun evinde internet yok. Maddi olanakları olmayanlar da yok. Tableti, bilgisayarı geçtim, kiminin telefonu bile yok. Ben de bunun için ne yapabilirim diye düşündüm. Evimdeki kendi şahsi bilgisayarımı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu muhtarlık bilgisayarını buraya getirdim ve telefonu ve tableti olmayan gençlere kullanmaları için verdim. Ben de geliyorum, elimden geldiğince sobalarını yakıyorum, karınları aç olduğunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burası tam bir aile ortamı oldu. Ben onların ağabeyleri gibi oldum. Hep aynı evin içinde gibi olduk. Onlar da memnun ben de onlardan memnunum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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