1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu. Bıçaklanarak öldüğü belirlenen vatandaşın ölümü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
 18 Aralık 2020 10:45
+Aa- Yazdır
Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu. Bıçaklanarak öldüğü belirlenen vatandaşın ölümü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan 55 yaşındaki Aydın Memiş isimli vatandaştan bir süredir haber alamayan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açıp içeriye giren vatandaşlar, Memiş'in yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından Memiş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Memiş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Memiş'in cenazesi cenazesi otopsi incelemeleri yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
18 Aralık 2020 13:26		 Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
18 Aralık 2020 13:26
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı
18 Aralık 2020 13:24		 19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi
18 Aralık 2020 13:20
Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler
18 Aralık 2020 12:02		 Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
18 Aralık 2020 11:20
Pandemide iş yüküyle birlikte artan kazalarda 160'tan fazla kurye hayatını kaybetti
18 Aralık 2020 11:16		 Köy muhtarı online eğitim derslerine katılamayan öğrencilerin sorununu çözdü
18 Aralık 2020 10:41
Kavga ettikleri babalarını elektrik kablosuyla boğup, mağaraya gömmüşler
18 Aralık 2020 09:59		 Asansör boşluğunda kabinle duvar arasında sıkışan işçi ağır yaralandı
18 Aralık 2020 09:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - ALES ve YÖKDİL sınavlarının ertelenmesi nedeniyle adaylar mağdur oldu!13:29 - Yargıtay'dan işkolik eşe kötü haber13:26 - Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı13:26 - Erzincan'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı13:24 - Trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı13:20 - 19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi
13:19 - Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku
12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası
12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sene olmuş 2021 2
gülücük 3
cemal enginyurt'un demokrat parti'ye geçmesi 7
şekilcilik 1
öğretmenlerin 112 çağrı merkezinde görevlendirilmesi 3
kalemi güçlü tabiri 2
felaket 2
gri eşortman altı 3
cemal enginyurt 1
pfizer biontech aşısı 2
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam