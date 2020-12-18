Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı

İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Betül Altuntaş geçen ay Kağıthane'deki Star Ambulans adlı şirketin iş ilanını gördü. Özel sağlık hizmetleri taşımacılığı yapan şirketle irtibata geçerek işe başvurdu. Önce CV'sini gönderdi ardından da iş görüşmesine gitti.

İki ayrı şirket yetkilisiyle görüşen kadın, daha sonra işe kabul edilip "Paramedik Şoförü" olarak işe alındı. Tam zamanlı şekilde haftanın 6 günü, hafta sonları da çalışmak üzere şirketle anlaşan Altuntaş, iddiaya göre bir süre sonra başörtülü olduğu gerekçesiyle sorun yaşamaya başladı. İşe başladıktan iki hafta sonra ise "Türbanlısın" denilerek kendisini işe alan iki yönetici tarafından işten çıkarıldı. Altuntaş'a "Betül, paramedik olarak seninle çalışamayacağız, Mehmet Bey türbanla olmayacağını söyledi.

İstediğin zaman şirketten gelip evrakını alabilirsin" denilerek işten atıldığı tebliğ edildi. Kendisini başörtülü olarak işe almalarına rağmen, 2 hafta sonra aynı gerekçeyle çıkarıldığını söyleyen Altuntaş, dini değerlerinin rencide edildiğini kaydederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukatı Cansu Aytaş aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde, iş yeri yöneticileri ile yazışmalar da delil olarak sunuldu. Şikayet dilekçesinde, şirket yöneticilerinin nefret ve ayrımcılık suçunu işledikleri belirtildi. Şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK