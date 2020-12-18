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Pandemide iş yüküyle birlikte artan kazalarda 160'tan fazla kurye hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının dünya genelinde etkisini göstermesiyle birçok iş sektörü durma noktasına gelirken, motosikletli kuryeler ise en yoğun çalıştıkları dönemi yaşıyorlar. Günde yaklaşık 14 saat çalıştıklarını vurgulayan Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, martta pandemi sürecinin başlamasından itibaren yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı 160'tan fazla motosikletli kuryenin çalışırken kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
 18 Aralık 2020 11:16
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Pandemide iş yüküyle birlikte artan kazalarda 160'tan fazla kurye hayatını kaybetti

Dünya genelinde koronavirüs salgının etkisini artırmasından sonra birçok kişi evlerinden çalışmaya başlarken, tedbirler kapsamında restoran ve kafeler de paket siparişle çalışmalarını sürdürdü. Yiyecek- içecek sektörünün yani sıra giyim ve teknoloji gibi sektörlerde de alışverişlerin büyük çoğunluğu internet üzerinden yapılmaya başlandı. Salgın şartları birçok mesleğin yavaşlamasına ya da durmasına yol açarken, internet ve telefon üzerinden siparişle alışverişin bu yoğunluğu motosikletli kuryelerin mesaisini 14 saate kadar çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler de dahil yoğun bir mesaiyle çalışan her sektörden motosikletli kuryeler, özellikle kış günlerinde yağmurlu ve soğuk havalarda zorlu şartlara rağmen işlerini yürütmeye çalışıyor. İş yükü artan kuryelerin en büyük şikayeti ise 5- 10 dakika için müşterilerden aldıkları tepkiler oldu. Pandemi sürecinde saatlerce çalıştıklarını ve sosyal hayatlarının kalmadığını dile getiren Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, koronavirüs salgının başlamasından itibaren yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı 160'tan fazla motosikletli kuryenin çalışırken kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

'GEÇ KALDIN, İPTAL EDİYORUM GİBİ TEPKİLER BİZİ ÜZÜYOR'

12 yıldır motosikletli kurye olarak çalıştığını ve bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte dernek kurduklarını belirten Yalçın Parmak, çalışma şartlarını iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Koronavirüs salgını sonrası iş yoğunluklarının iki katına çıktığını kaydeden Parmak, bununla birlikte yorgunluğa ve hızlı çalışmaya bağlı kazaların da arttığını vurguladı. Bunun en büyük nedeninin anlayışsız müşteriler olduğunu söyleyen Parmak, "Online alışveriş hız kazanınca biz tamamen devreye girdik. Çalıştığım iş yerinde toplamda 5 motosikletli kurye var. Her birimiz bugün 40'ın üzerinde pakete çıktık. Hala da devam ediyor. Bu süreçte bir kesim değerimizi anlasa da bazı müşteriler hala anlayışsız davranıyor. Yağmur, çamur demeden götürdüğümüz bir siparişin karşılığında 'Neden geç kaldın, iptal ediyorum' gibi tepkiler almak bizi çok üzüyor. Günlük 150 TL'ye saatlerce çalışan insanlarız. Müşterilerin bazıları telefonu kapatır kapatmaz siparişleri gelsin istiyor. Bizim sektörde anlayış diye birşey yok" dedi.

'5- 10 DAKİKANIN LAFI OLMAZ'

Yalçın Parmak'ın çalıştığı restorandan yemek sipariş eden ve teslim alan Özge Yıldız ise siparişinin biraz gecikmeli geldiğini ama bu süreçte bunu sorun etmenin anlamsız olduğunu söyledi. Kuryelerin ellerinden geleni yaptığını ifade eden Yıldız, "Gelen arkadaşın üstü başı ıslanmış, mahvolmuş. Böyle bir durumda 5- 10 dakikanın lafı dahi olmaz. Her şey için teşekkür etmek gerekir. Anlayışlı olmayan birçok insan var. Unutmamak gerekir ki bu insanlar biz evde otururken zor şartlarda hizmetlerini sürdürüyorlar" diye konuştu.
DHA
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