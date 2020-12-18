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Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kahramanmaraş'ta inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
 18 Aralık 2020 11:20
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Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kahramanmaraş'ta inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Merkez Onikişubat ilçesi Kazmabağlar Karasevmez mevkisinde bir bağ evinin çatısını onaran Ali Denizdurduran (38), profil kaynağı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Denizdurduran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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