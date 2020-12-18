'Kıyı balıkçılarının destekleme ödemeleri bugün yapılacak'
|18 Aralık 2020 11:21
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Pakdemirli, yazılı açıklamasında, küçük ölçekli kıyı balıkçılığı sektörünün refahı, menfaati için balıkçıların bilgilerini kayıt altına aldıklarını ve desteklediklerini belirtti.
Türkiye'deki balıkçılık filosunun yüzde 90'ınını küçük ölçekli balıkçıların oluşturduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Kıyı balıkçılarımızın üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze olarak tüketiliyor. Bu şekilde sağlıklı gıda güvenliğine ve fiyat istikrarına katkı sağlanıyor. Bu nedenle kıyı kesiminde yaşayan halkımızın geçimine destek olmak, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla küçük ölçekli balıkçılarımıza destek veriyoruz. Bu kapsamda, 2020 yılı için 13 bin 132 balıkçımızın hesabına toplam 13 milyon 733 bin lira destek ödemesini bugün saat 18.00'den sonra yapacağız."
Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde balıkçıları unutmadıklarına ve yalnız bırakmadıklarına dikkati çekerek, kıyı balıkçılığının yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğine, işlenmiş su ürünlerine, balon balığı avcılığına, balıkçıların alet, ekipman alımına da destek vermeye devam ettiklerini aktardı.
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