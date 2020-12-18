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Sağlık Bilimleri Üniversitesi profesör ve doçent alımı için hazırlanıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl:- "Bu hafta, 2020 yılı içerisindeki mevcut kadrolarımızın neredeyse tamamını ilan etmek suretiyle 400'e yakın profesör ilanı yayımladık. Bildiğim kadarıyla tıp alanında bir anda 400'e yakın profesör alımının duyurulduğu hiçbir ilan yok. Dolayısıyla, sağlık camiası için çok büyük bir adım atmış olduk
 18 Aralık 2020 11:30
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi profesör ve doçent alımı için hazırlanıyor

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversiteye bağlı farklı illerdeki sağlık uygulama ve araştırma merkezleri kadrolarına alınacak profesör kadrosuna ilişkin, "Bu hafta, 2020 yılı içerisindeki mevcut kadrolarımızın neredeyse tamamını ilan etmek suretiyle 400'e yakın profesör ilanı yayımladık. Bildiğim kadarıyla tıp alanında bir anda 400'e yakın profesör alımının duyurulduğu hiçbir ilan yok." dedi.

SBÜ Rektörlüğünce, üniversiteye bağlı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'daki sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile rektörlüğe çeşitli unvanlarda 407 öğretim elemanı alımı yapılacağına ilişkin ilan 15 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Prof. Dr. Erdöl, yapılacak alımlara ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2015'te İstanbul'da, 2016'da Ankara'da kurulan ve hızla büyüyen üniversitenin, yurt içindeki lisansüstü eğitimlerle yetinmeyerek yurt dışında da faaliyetlerine başladığını, bu kapsamda Somali'de meslek yüksekokulu ile sağlık bilimleri fakültesi, Sudan'da meslek yüksekokulu, Özbekistan'da meslek yüksekokulu ile tıp fakültesi açtıklarını dile getirdi.

Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı'nın çok kapasiteli eğitim ve şehir hastaneleri ile afiliye olan üniversitenin, 62 hastane ile iş birliği içerisinde eğitim faaliyetlerini yürüttüğünü aktaran Erdöl, 12 bini uzmanlık öğrencisi olmak üzere yaklaşık 30 bin kişinin üniversiteleri bünyesinde eğitim gördüğünü kaydetti.

Ayrıca, şehir hastanelerinin eğitim faaliyetlerinde daha belirgin rol oynaması amacıyla bu yıl Adana, Erzurum, İzmir, Bursa ve Trabzon'da tıp fakültesi açtıklarını belirten Erdöl, bu fakültelerde okuyan öğrencilerin 4, 5 ve 6. sınıfta şehir hastanelerinde staj yapma imkanı bulacağını aktardı.

Erdöl, böylece hem öğrencilere hem de şehir hastanelerine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

- "2020'nin son günlerinde 250'ye yakın doçent ilanımız olacak"

Prof. Dr. Erdöl, bu hafta, 2020 yılı içerisindeki mevcut kadrolarının neredeyse tamamını ilan etmek suretiyle 400'e yakın profesör ilanını yayımladıklarını hatırlatarak, "Bildiğim kadarıyla tıp alanında bir anda 400'e yakın profesör alımının duyurulduğu hiçbir ilan yok. Dolayısıyla, sağlık camiası için çok büyük bir adım atmış olduk. İlan Resmi Gazetemizde yayımlandı. 2020'nin son günlerinde 250'ye yakın da doçent ilanımız olacak. Böylelikle elimizdeki kadroların tamamını kullanmış olacağız. 2021'de inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeni kadrolar üniversitemize tahsis edilecek ve biz yine bunu sağlık camiasının emrine sunacağız." dedi.

Bu vesileyle sağlık personeli istihdam ettiklerini belirten Erdöl, şöyle konuştu:

"Eğitim hastaneleri ile iş birliği protokolümüz olması hasebiyle bu işi Sağlık Bakanlığıyla birlikte yürütüyoruz. Yani bir eğitim hastanesine lazım olan eğitici kadrosunu, akademik personeli Bakanlıkla istişare ederek belirliyoruz. İhtiyaca binaen kadro ilan ediyoruz. Bu kadro ilanlarını akademik kurullarımızda görüşüyoruz. Neticede alınan karar Resmi Gazete'de herkesin müracaat edebileceği şekilde ilan ediliyor. Burada esas itibarıyla düşüncemiz; hem Sağlık Bakanlığı'nın eğitim hastanelerindeki sağlık hizmet sunumunun devam etmesini, çalışan bir çarkın durmamasını ve daha iyi çalışmasını sağlamak hem de üniversitemizin ihtiyacı olan eğitim faaliyetlerini yürütecek elemanları temin etmek. İki taraflı olaya bakmak durumundayız. Ne eğitimden vazgeçebiliriz ne de halkımıza sağlık hizmeti götürmekten. Bu iki kanatlı bir kuş gibi... İki kanadı da çok iyi dengede tutacak bir yol izliyoruz."

Erdöl, kadroların tahsisinde üniversiteye büyük katkı veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile ekibine teşekkürlerini iletti.

"Sağlık çalışanlarına bu dönem yapılan kadro tahsisi kadar başka bir dönemde ne tahsis yapıldı, ne sağlık binası yapıldı, ne de kadro verildi." diyen Erdöl, sağlık çalışanları adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığını dile getirdi.

- "Kadro tahsislerimiz sağlık çalışanlarına küçük bir ikram olarak kabul edilebilir"

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık personelinin çok yorulduğunu, adeta hırpalandığını, cansiparane şekilde kahramanlık gösterdiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının, bir başkasının sağlığını yerine getirebilmek için kendi sağlıklarından fedakarlık ettiğini anlatan Erdöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlık çalışanları gerçekten çok büyük risk altında ve çok büyük fedakarlıklar içerisinde kahramanlık göstermekteler. Ben sağlık çalışanlarından vefat edenlere Allahtan rahmet diliyorum. Hastalıkla boğuşan tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Bu kadro tahsislerimiz bu kadar fedakarlık, kahramanlık gösteren sağlık çalışanlarına küçük bir ikram olarak kabul edilebilir."

Anadolu Ajansı
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