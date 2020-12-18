YÖK Başkanlığından KBRN çalıştayı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) çalıştayı düzenlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ilki 2017'deki çalıştayın ikincisi, pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığındaki çalıştaya İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, HAVELSAN, AFAD, Nükleer Düzenleme Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve TÜBİTAK yetkililerinin yanı sıra KBRN alanında lisansüstü programı bulunan yükseköğretim kurumlarının ilgili temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, yaptıkları çalışmalar ve pandemi sürecine ilişkin yükseköğretim alanındaki yenilikleri anlattı.

YÖK olarak ihtiyaç duyulan alanlarda insan yetiştirmek üzere tüm sağlık alanlarının yanı sıra KBRN maruziyet ve savunma konusunu 2017'de düzenledikleri çalıştayda gündeme aldıklarını hatırlatan Saraç, Milli Savunma Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt, Gebze Teknik, Hacettepe, İskenderun Teknik, Sağlık Bilimleri, Selçuk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olmak üzere sekiz üniversitede KBRN alanında yüksek lisans programı bulunduğunu bildirdi.

Saraç, Sağlık Bilimleri ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere iki üniversitede ise doktora programlarının yer aldığını aktardı.

"Tıbbi KBRN"nin doçentlik alanına dahil edildiğini ve YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında KBRN çalışmalarının öncelikli alanlar arasında yer aldığını vurgulayan Saraç, YÖK bünyesinde KBRN Çalışma Grubu oluşturulduğunu ve bu çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerde KBRN konusunda belirlenen kurumsal yapılanmaların geliştirilmesi için çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Saraç'ın konuşmasının ardından, YÖK üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik bir sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan tarafından "Yükseköğretimde KBRN Programları"na ilişkin bilgilendirme konuşması yapıldı.

Konuşmaların ardından çalıştayda "Üniversitelerimizde Açılan Lisansüstü Programlar, Mevcut Durum ve Öneriler" ve "Üniversite-Sanayi İş Birlikleri ve Saha İhtiyaç Analizi" başlıkları altında iki oturum düzenlendi.

Çalıştayda, KBRN alanında yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin mevcut durum ve öneriler ele alınarak, ilgili kurumların KBRN faaliyetleri, yükseköğretim kurumlarından beklentileri ve üniversite-sanayi iş birliğine yönelik öneriler görüşüldü.