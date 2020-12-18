Lille, yıldız isimlerini satmaya hazırlanıyor

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, el değiştirme işleminden sonra devre arasında oyuncu satışlarına yönelecek.

Corona virüs salgını nedeniyle daralan futbol ekonomisi kulüpleri zorluyor. 3 milli futbolcunun forma giydiği Fransız ekibi Lille'in sahibi Gerard Lopez, borçları geri ödeyemediği için kulübü satacağını açıkladı.

Elliott Management ve JP Morgan gibi yatırım fonlarından aldığı 225 milyon Euro'luk krediyi geri ödemekte zorlanan Lille'in sahibi Lopez, futbol ekonomisindeki daralmadan şikayetçi.

Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satmaya hazırlanıyor. Merlyn Partners'ın 200 milyon euro olan borcu da ödemesi bekleniyor.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alacak ve Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini saplayacak.

RMC muhabirlerinin verdikleri bilgilere göre ise Lille kulübünün, ekonomik durumunu toparlamak için kış transfer döneminden itibaren birçok değerli isimle yollarını ayırması bekleniyor.p>

LILLE TÜRKGÜCÜ

Lille'de Yusuf Yazıcı 20. resmi maçında 11. golünü attı. Bu, Yusuf'un kariyerindeki en skorer sezon olarak kayıtlara geçti. Zeki Çelik'in 12 maçta 2, Burak Yılmaz'ın ise 18 maçta 8 golü var.

KİMLER AYRILABİLİR?

RMC muhabirleri, katıldığı bir radyo programında öncelikli olarak Renato Sanches ve Ikone gibi isimlerin satılmasının hedeflendiğini belirtti. Ikone'nin Transfermarkt'taki değeri 36 Milyon Euro, Renato'nun ise 20 Milyon Euro olarak görünüyor. Satılması konusunda dedikodular devam eden Davis'in ise piyasa değeri 26 Milyon Euro.

Lille'in Türk yıldızlarının piyasa değerleri ise yaklaşık olarak şöyle:

Zeki Çelik - 20 Milyon Euro

Yusuf Yazıcı - 13 milyon Euro

Burak Yılmaz - 1.5 Milyon Euro

Kaynak: Ntvspor