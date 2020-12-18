Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
|18 Aralık 2020 11:53
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin eski belediye başkanlarından İsmail Turan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra Kırıkhan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan İsmail Turan, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Turan için Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı. Kırıkhan Belediyesinde yapılan törenin ardından İsmail Turan'ın cenazesi toprağa verildi.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz yaptığı açıklamada, "Kırıkhan'ın efsane bir belediye başkanı olan İsmail Turan ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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