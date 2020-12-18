Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!
2020 yılı Merkezi yönetim Bütçe Uygulama Genelgesine göre, bütçelerin ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgelerinin en geç 25 aralık 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimlerine ulaştırılması istendi.
|18 Aralık 2020 11:58
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