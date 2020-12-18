TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 46 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
|18 Aralık 2020 12:15
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 46 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
İhaleye 93 milyar 270 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.
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