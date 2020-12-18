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Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak

İstanbul Anadolu Adli yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Yıldız, medyada yer alan haberleri yayınlayarak, sadece maske takma kuralına riayet etmeyerek idari işleri aksatır duruma gelen personele disiplin soruşturması başlatılacağını belirtti.
 18 Aralık 2020 12:16
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Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 7 Aralık 2020 tarihli Rehberine göre, hem okullarda hem kamu kurumlarında, ofisteki mesai arkadaşlarından birinin Covidli çıkması halinde, eğer personel maskeli takmış ise düşük riskli olarak kabul edilmekte, bu durumda temaslı olarak değerlendirilmemektedir.

Ancak bazı kamu kurumlarında, memurların, aynı ortamı paylaştığı bir başka arkadaşının Covidli çıkması durumunda, maskeli olarak çalışmadığını belirttiği ve temaslı olarak değerlendirildiği durumlar medyada gelmektedir.

İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Yıldız, dün memurlar.net'te de yer alan yazısında, maskeli çalışmanın bir talimat olduğu, bu talimata riayet etmeyen personele 657 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda disiplin soruşturması açılacağını belirtmiştir. Ancak bu talimat bazı internet sitelerinde "skandal yazı" şeklinde yer almıştır.

Komisyon Başkanı Bekir Yıldız 17 Aralık 2020 tarihli ikinci yazısında, bir kez daha hasta olan personele değil, maske kuralına riayet etmeyen kamu personeline disiplin soruşturması açılacağını belirtmiştir. Yıldız'ın yazısında, 4 bin çalışanın bulunduğu adliyede, bazı personelin idari izinli olduğu, 17 aralık itibariyle de 70 pozitif vaka ve 43 temaslı personel bulunduğuna dikkat çekilerek kamu hizmetlerinin sürekliliği için tedbir alındığı belirtildi.

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Memurlar.Net
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