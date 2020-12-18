İki ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
|18 Aralık 2020 19:23
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KASTAMONU
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Ayvalı köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
EDİRNE
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir maden işletmesi karantinaya alındı.
Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina ve tedbir kararları aldı.
Buna göre, Harmanlı köyünde faaliyet gösteren maden işletmesine giriş ve çıkışlar yasaklanarak 7 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Kurul, Telli Çeşme Meydanı'ndaki oturma banklarının da kullanım dışı bırakılması kararını aldı.
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