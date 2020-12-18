Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve terör örgütüne yardım etmek suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi
|18 Aralık 2020 12:28
|+Aa- Yazdır
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve terör örgütüne yardım etmek suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün sözde askeri yapılanmasında görev aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet A. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Mehmet A'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Bayram K. ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Bayram K'yi 1 yıl 13 ay hapisle cezalandırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı
18 Aralık 2020 13:19
|Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
18 Aralık 2020 10:42
|5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
18 Aralık 2020 03:52
|Ölen kadın teröristin cebinden kentlerdeki terörist listesi çıktı
17 Aralık 2020 23:38
|FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması' operasyonunda 6 kişi serbest
17 Aralık 2020 18:33
|Bakan Gül'den 17 Aralık yargı darbesi girişimi açıklaması
17 Aralık 2020 18:16
|Görevdeki öğretmenin de olduğu 14 kişi FETÖ'den gözaltında
17 Aralık 2020 16:18
|Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 1'i tutuklandı
17 Aralık 2020 16:07
|Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
17 Aralık 2020 15:46
|Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı yakalandı
17 Aralık 2020 14:50