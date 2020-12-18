OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) güçlü iletişim ağının oluşması, kent ile üniversitenin kucaklaşması, direk rektöre ulaşımın sağlanması amacıyla kurulan WhatsApp iletişim hattını hizmete girdi. Uygulama ile üniversitenin en üst yöneticisine direk ulaşmanın önündeki tüm engeller kaldırıldı.

Üniversitede güçlü bir iletişim ağının oluşması için çalışmalarını yürüten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, öğrencilerin, personelin, halkın istek, görüş, memnuniyet ve sorunlarını direk iletebileceği WhatsApp hattını hizmete soktuklarını söyledi.

ASIL AMAÇ KUCAKLAŞMA

Göreve geldikleri andan itibaren çözüm ve gelişim odaklı bir yol haritası çizdiklerini ifade eden Ünal, üniversitelerde hiç bir iletişim sorunun yaşanmaması gerektiğini belirterek, özellikle rektöre ulaşma konusunun öneminin altını çizdi.

Oluşturulan WhatsApp iletişim hattının bizzat kendisinin kontrolünde olacağını ve bizzat takibini yapacağını ifade eden Ünal, "Öğrencilerimizi, çalışanlarımızı, halkımızı çok önemsiyoruz. Aramızda hiç bir engelin olmasını istemiyorum. Rektör olarak, büyük bir kucaklaşma istiyorum. Bilim, eğitim yuvasında iletişimin en üst düzeyde olması gerekli. Fayda odaklı yaptığımız her çalışmanın üniversitemize büyük katkılar sağlanacağına inancım tam. WhatsApp iletişim hattımızın büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum."dedi.

Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'a istek, görüş, memnuniyet ve sorunların iletebileceği WhatsApp iletişim hattı, 0552 846 1919 numaradan hizmet verecek.