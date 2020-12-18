Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku

2020 pek çok açıdan bize ilkleri yaşattı. İlk kez en sevdiğimiz arkadaşımızın nikahına katılamadık, zor bir günün ardından evimize dönüp annemize sıkı sıkı sarılamadık, taraftarı olduğumuz takımın maçına çok istesek de gidemedik. Fakat tabii ki her olumsuz şeyde olduğu gibi bu yıl da beraberinde bazı güzellikleri de getirdi. Çoğumuz kendine vakit ayırmanın ve kendini tanımanın büyüsüne kapıldı. Sevdiklerimizle bir arada olmanın değeri anlaşıldı. Sağlığın, nefes almanın ne kadar kıymetli olduğu zihinlerimize kazındı.

2020'de değişen şeylerden biri de tüketim alışkanlıklarımız oldu. Sevdiklerimize hediye alma işini favori dükkanlarımız arasında mekik dokuyarak yaparken kendimizi bir anda internetin ortasında bulduk ve bu yeni sistemi de çok sevdik. Yeni sisteme öyle adapte olduk ki e-ticaret hacmi 2019'un ilk yarısına göre bu senenin ilk yarısında %64 büyüme gösterdi.

E-ticaretteki büyümeden nasibini alan sektörlerden biri de hediye oldu. İnsanlar bu sene uzak kaldığı sevdiklerini internet üzerinden online olarak aldıkları hediyelerle mutlu ettiler. Muhiku da bünyesinde barındırdığı birbirinden güzel sevgiliye hediye seçenekleriyle binlerce insanın hayatına girmeyi başardı. Önceliği insanların hayatına değer katmak olan şirket, kutularında yer verdiği deneyim odaklı konsept ürünlerle unutulmaz sürprizlerin bir numaralı adresi haline geldi.

Muhiku, oldukça uygun fiyatlardan satışa sunduğu sevgiliye hediye kutularında dünyanın dört bir yanından toplanan 3. nesil filtre kahvelere, kışın soğuk günlerinde bağışıklığı güçlendirecek leziz bitki çaylarına, keyifli deneyim kitlerine ve birbirinden şık aksesuarlara yer veriyor. Seçenekler tabii ki bunlarla da sınırlı değil. Çikolatalar, sağlıklı atıştımalıklar, dekorasyon ve bakım ürünleri, aromaterapik ürünlerle sevgilinize, yakın arkadaşınıza ya da aile üyelerine manevi değeri yüksek hediyeler armağan edebilirsiniz.

Sevgiliye hediye alma ihtiyacının yoğun olduğu 14 Şubat Sevgililer Günü gibi özel günlerde Muhiku ekibi bu dönemin ruhunu yansıtacak taptaze koleksiyonlar hazırlıyor. Böylelikle siz de hiç zorlanmadan dönemin trendlerinin ve zamansız parçaların bir araya geldiği hediye kutularını uygun fiyatlardan satın alabiliyorsunuz.

Yaratıcı Yılbaşı Hediyesi Fikirleriyle Şaşırtın!

Gerek sevgiliye gerek ailemize gerekse arkadaşlarımıza hediye almak istediğimiz bir dönem var ki o da yılbaşı. Bu sene, içine girdiğimiz olumsuz atmosferden bir nebze sıyrılmamımızı sağlayan aktivitelerden biri sevdiklerimize olan özlemimizi farklı kanallardan ifade etmeyi öğrenmemiz ve pratik etmemiz oldu.

Bu yeni yılda sevdiklerinize ne alacağınıza henüz karar vermediyseniz uygun fiyatlarıyla cep yakmadan da harika sürprizler yapabileceğinizi gösteren Muhiku'nun birbirinden renkli yılbaşı hediyesi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Yakınlarınıza alabileceğiniz içi dopdolu kutuların yanında tatlı bir jest yapmak istediğiniz kişilere de minimal dokunuşlara sahip hediye setleri sunabilirsiniz.

Muhiku'nun farklı zevklere hitap eden 2021 yılbaşı hediyesi koleksiyonunda geleneksel hediyelerden vazgeçemeyenler de unutulmamış. Bambu ve seramik detaylı kahve fincanı takımı, Türk kahvesi, sunumluk çikolata özellikle annelerimizi çok mutlu edecek basit bir set olsa da içine eklenen yeni yıl temalı aromatik mum, mutlu yıllar kartı ve kar küresiyle yenilikçi bir hava yakalıyor ve içerisinde yılbaşı ruhunu da barındırıyor.

Yenilikçi yılbaşı hediyelerinden biri ise sevgililere özel olarak hazırlanmış. İçerisinde filtre kahve, çay ve çikolata bulunan kutuya bu lezzetlere eşlik edecek ikili yılbaşı kupası, geyikli bardak altlıkları, geyikli yılbaşı çorapları ve efsane kutu oyunlarından UNO bulunuyor. Normal şartlarda bu kadar eğlenceli ve göze hitap eden bir kutu hazırlamak istediğinizde çok para harcamanız gerekirken Muhiku'da bu şahane hediye kutusunu oldukça uygun bir fiyata satın alabilirsiniz.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi 2020 hepimiz için zorlayıcı bir yıl oldu. Fakat bu zorlanmaları aşmak bizim elimizde. Eğer çevrenizde kaygı ve stres gibi sorunlarla baş etmekte zorlanan arkadaşlarınız varsa Muhiku'nun yılbaşı hediye kutusuyla bu stresi aşmalarına katkıda bulunabilirsiniz. İçerisinde mandala boyama kitabı, Kenya AA kahvesi, kupa, bardak altlığı, sevimli çorap, baston şeker, mum ve yılbaşı kartı bulunan kutu sayesinde sevdikleriniz kendilerine vakit ayırabilecekler.

Muhiku ve Hediyeleşmenin Geleceği

Eskiden hediye dendiğinde aklımıza ilk olarak çiçek gelirdi. Her ne kadar hepimiz hayatımız boyunca en az bir kez hediye olarak çiçek tercih etmiş olsak da ömrünün kısacık oluşu, üzerine düşünülmemiş olması gibi olumsuz tarafları her zaman sorgulanmaya açık konulardı. Bu yüzden artık buket çiçekler insanların genellikle kendi kendine aldığı ya da hediye anlamı yüklenmeyen bir hale geldi. Diğer taraftan artık daha üzerine düşünülmüş ve tatmin dışında farklı duygular uyandırabilen hediyeler revaçta. Bu konuda ise en çok tercih edilenler hediye kutuları oluyor.

Muhiku, 2018 senesinde kurulurken ilk amaçları insanların kendine keyifli vakit ayırabilmesini sağlamaktı. Bu sebeple hazırladıkları kutuların içerisine "eşyalar unutulur ama deneyimler unutulmaz" mottosuyla dünyanın farklı yörelerinden çaylar, kahveler; hobi edinmeyi kolaylaştıran deneyim kitleri; yaşam alanlarını güzelleştiren dekorasyon ürünleri ve öz bakım ritüellerine keyif katacak ürünler koymaya başladılar. Müşterilerin de bu yenilikçi bakışı çok beğenmesiyle birlikte bu küçük şirket büyümeye ve binlerce insana ulaşmaya başladı.

Şu anda Türkiye'nin her şehrine gönderim yapan ve acil hediye ihtiyacını da İstanbul içerisinde özel kuryeyle çözen şirket günden güne büyürken yeniliklere de hızla adapte oluyor.