Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin, Suriye'de 8 bin 161 kilometrekare alanda zulmü durdurduğunu, 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştirdiğini, ikamet izniyle kalanlar hariç barındırdığı 4 milyon yabancıyı zulüm ve ölümden kurtardığını bildirdi.

Soylu, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajda, bir kefesi Batı diğer kefesi Doğu olmak üzere dünyayı iki kefeli teraziye benzettiğini belirterek gönlünün her zaman bu terazinin dengede durmasını istediğini söyledi.

Batı'nın kendisinden öte gördüğü dünyanın diğer tüm bölgelerine hep bir şeyleri yaftaladığını ifade eden Soylu, insanların teninin rengini bile hakir gördüğünü, bu nedenle de terazinin kefelerinin dengede durmadığını bildirdi.

Türkiye'nin, farklı ülkelerden göçmenleri Ege Denizi'nde aynı botta yakalayıp ölümden kurtardığını aktaran Soylu, Batı'nın attığı nifak tohumlarıyla yeşeren istikrarsızlık, fakirlik, terör ve şiddetin, insanın tarihi bir gerçeği olan göç hadisesine 21. yüzyılda dramatik bir ivme kattığına dikkati çekti. Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu savrulmaya karşı sadece sesini yükseltmekle kalmamış insanlığı ve eylemleriyle de medeniyetinin, ecdadından miras kalan ahlakının, hayat anlayışının, atalarının ve inancının gereğini yerine getirmiştir. İdlib'den Afrin'e, Azez'den Mare'ye, Cerablus'tan Rasulayn'a kadar 8 bin 161 kilometrekare alanda zulmü durdurmuş, 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştirmiş, terör örgütlerinden arındırmış, ikamet izniyle kalanlar hariç barındırdığı 4 milyon yabancıyı muhtemelen zulüm ve ölümden kurtarmıştır."

Soylu, Türkiye'nin tavrının, bu coğrafyanın çocuklarıyla geleceğe doğru çıkılan uzun ama doğru bir yolun yol arkadaşlığı olduğunu söyledi.

Göçmenlerin, Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutlayan Soylu, göçmenlere karşı insanlığın ve medeniyetinin bıraktığı mirasa uygun hareket eden Türk milletine de şükranlarını sundu.