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ALES ve YÖKDİL sınavlarının ertelenmesi nedeniyle adaylar mağdur oldu!

COVİD 19 sebebiyle ÖSYM tarafından ALES ve YÖKDİL sınavlarının ertelenmesi nedeniyle akademik kariyer düşünen adayların mağduriyeti oluştu!
 18 Aralık 2020 13:30
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ALES ve YÖKDİL sınavlarının ertelenmesi nedeniyle adaylar mağdur oldu!

Bilindiği üzere, COVİD-19 pandemisi kapsamında vaka sayılarının yeniden yüksek sayılara ulaşması sebebiyle, ÖSYM tarafından alınan kararla ALES/2 ve YÖKDİL/2 başta olmak üzere toplam altı sınavı ilerleyen tarihlere ertelemek durumunda kaldı.

Beş yıllık bir geçerlilik süresi olan ALES sınavının ertelenmesi sebebiyle, 2015 yılı sonbahar döneminden ALES puanı olan adaylar yeni sınavın yapılamamasından ötürü, ilan edilen kadrolara veya üniversiteler tarafından yavaş yavaş duyurulmaya başlanan lisansüstü alımlara başvuramamaktadır.

Diğer taraftan, doktoraya girişte yabancı dil sınavı için son beş yılda geçerli bir puan şartı bulunmasından ötürü YÖKDİL sınavıyla bu şansı yakalamaya çalışan adaylar yönünden de ayrıca bir mağduriyet durumu oluşmuştur.

Bu kapsamda, yıl sonu akademik personel alımlarının oldukça artması ve 2020/2021 bahar dönemi lisansüstü öğrenci teminin başlaması durumu göz önüne alınarak, COVİD-19 döneminin getirdiği sorunların adaylar nezdinde mağduriyetinin giderilmesi bakımından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca geçici tedbirlerin alınmasında fayda olduğu düşünülmektedir.

Memurlar.Net
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