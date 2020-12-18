Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı
Adana merkezli 2 ilde, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
|18 Aralık 2020 13:19
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü YPG/PKK şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, Adana ve Mersin'de tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda kaldıklarını belirlediği 5 zanlıyı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
Suriye'de Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara katıldıkları iddia edilen 5 şüphelinin çadırlarında, tabanca, 5 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların, tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda gizlendikleri ve bölgede terör propagandası yaptıkları öne sürüldü.
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