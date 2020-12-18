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Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|18 Aralık 2020 13:26
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen pikap, Vapurtepe Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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