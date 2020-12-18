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Vali'den şaşırtan virüs uyarısı: Hara-kiri yapmak gibi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ''Özellikle evlerdeki toplanmaları, kalabalık ortamları kesinlikle oluşturmamamız gerekiyor. Kendi kendimize hara-kiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar'' dedi.
 18 Aralık 2020 13:55
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Vali'den şaşırtan virüs uyarısı: Hara-kiri yapmak gibi

Koronavirüs vaka sayısının geçtiğimiz haftalarda yüzde 100 artış oranına ulaşan Samsun'da yapılan yoğun çalışmalar etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda son bir hafta içinde kentteki vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu belirtti.

Bakan Koca, kentte hastanelerdeki doluluk oranını yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 81 olduğunu, sahada ise 347 filyasyon ekibinin bulunduğunu ifade etti.

'REHAVETE KAPILMAYIN'

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini ve vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Mutlaka iyileşme az da olsa var ama bu hemen bir günde olan bir olay değil. Tamamen bize bağlı. Samsunlu vatandaşlarımıza bağlı, kurullara ne kadar riayet edersek bu zamanı daha da öne çekebiliriz. Aksi takdirde zaman daha da uzamış olur. Yoğun bakım ünitelerimizde günlük gelenlere ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Biz o anda olmasa bile gün içerisinde yoğun bakıma yatırıyoruz" şeklinde konuştu.

'HARA-KİRİ YAPMAK GİBİ'

Vali Dağlı, filyasyon ekiplerini kuvvetlendirdiklerini belirterek, "Karantinada olması gerekenleri evlerine gidip kontrol ediyoruz. Evlerinde yoksa tespitlerini yapıyoruz. Eğer yoklarsa kişiyi, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştiriyoruz. Şuanda yurdumuzda 50'nini üzerinde vatandaşımız var misafir ettiğimiz. Filyasyon ekiplerimiz geçenlerde bir kına gecesine rastladılar bildiğiniz gibi. Yoğun bir ortamda kına gecesi yapıldığını gördük fotoğraflarda vardı. Artık bunları yapmamamız lazım. Kendi kendimize hara-kiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar. Daha bilinçli, duyarlı ve hassas olmamız lazım. Özellikle evlerdeki toplanmaları kalabalık ortamları kesinlikle oluşturmamamız gerekiyor" diye konuştu.

'AZALDI AMA ENDİŞEMİZ DE VAR'

Esnaf Şaban Kurt, "Bu süreci hep beraber atlatmamız için üzerimize çok büyük sorumluluk düşüyor. İnsanlarımız gün geçtikçe tedbirlere alışıyorlar, vakaların Samsun'da azaldığını düşünüyorum ama endişelerim de var. Çevremizde de vakaların olduğunu görüyorum. İnşallah en güzel şekilde bu süreci atlatırız. Kapanacaksak 10-15 gün komple kapanalım sadece zaruri ihtiyaçlar haricinde evden dışarı çıkmazsak bu süreci çok çabuk atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

'VATANDAŞLAR TEDBİRLERE DUYARLI'

Aydoğan Özen özellikle maske ve mesafe kuralına özen gösterdiklerini söyleyerek,"Vakalarda epey azalma var ama halkımızda kurallara uyuyorlar. Bizde esnaf olarak zorluğunu biraz yaşıyoruz ama insanlar tedbirlere uyum sağlıyorlar. İnsanların duyarlı olduklarını görüyoruz, inşallah Samsun olarak bunu atlatacağımıza inanıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz o yüzden herkese çağrımız kimse evden çıkmasın. Tedbirlerimizi aldık temizliğe, hijyene,maskeye dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu
DHA
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