Erdoğan'dan cuma namazı sonrası vatandaşlara korona uyarısı
|18 Aralık 2020 14:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Cami'inde cuma namazının ardından cami cemaatine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Cami'inde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından cami içerisinde cemaate seslenerek korona virüs salgını hakkında uyarılarda bulundu.
Cami cemaatine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21.00'da başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi.
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