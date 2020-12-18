Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Antalya'da ağaçtan düşen kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, badem toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
|18 Aralık 2020 14:26
|+Aa- Yazdır
Antalya'nın Alanya ilçesinde, badem toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Konaklı Mahallesi'nde ikamet eden Emine Erdoğan (44), badem toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybederek düşen Erdoğan, yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tedaviye rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Erdoğan'ın cenazesi, Toslak Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
19 Aralık 2020 12:33
|Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
19 Aralık 2020 12:10
|8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi
19 Aralık 2020 11:54
|Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
19 Aralık 2020 11:50
|Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek
19 Aralık 2020 11:39
|Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanının tahliyesine savcılıktan itiraz
19 Aralık 2020 10:59
|İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası: Takıntılı bir sapık olduğunu anladım
19 Aralık 2020 10:12
|Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıktı. 10 bin TL ceza yedi
19 Aralık 2020 10:10
|İnternetten 'sıfır' diye aldığı telefon, 'ikinci el' çıktı
19 Aralık 2020 09:39
|'İğne canımı yaktı' diyerek, sağlıkçıyı tehdit edip, tekme- tokat dövdüler
19 Aralık 2020 09:00