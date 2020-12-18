Hasta sayısı 4 bin sınırına geriledi
Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.
|18 Aralık 2020 20:28
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Sağlık Bakanlığı 18 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim.' ifadelerini kullandı.
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