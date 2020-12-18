1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık kampüsü yenilenebilir enerjiyle aydınlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Santralimiz, 7 binada 5 bin 29 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu"- "Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık"
 18 Aralık 2020 14:59
+Aa- Yazdır
Bakanlık kampüsü yenilenebilir enerjiyle aydınlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık kampüsünde kurulan güneş enerjisi santrali (GES) ve e-şarj istasyonlarının açılışını yaptı.

Dönmez, Bakanlık'ta düzenlenen törende, kampüse güneş enerjisi santrali kurulması için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını söyledi.

Diğer kurumlara örnek ve rol model olacak işleri kendilerinden başlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Dönmez, bunun ilk adımı olarak GES projesinin ve e-şarj istasyonlarının hizmete alındığını belirtti.

Dönmez, GES'in 999 kilovat kurulu güce sahip olduğunu dile getirerek, "Santralimiz, 7 binada 5 bin 29 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık." diye konuştu.

Yemekhane, otopark, K,L,M,N blokları, kreş, sağlık tesisi, misafirhane, ısı merkezi ve TEİAŞ binalarını artık güneş enerjisiyle aydınlatacaklarını söyleyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Yerli ve temiz enerji kaynağıyla elektriğimizi sağlayacağız. Yaklaşık 2 hafta önce kabulü yapılarak santralimizi devreye aldık. Bugüne kadar 118 bin kilovatsaat enerji ürettik. İnşallah kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 17'sini buradan karşılayacağız. Tabii mevsim şartlarını da göz önüne alırsak bu oran bahar ve yaz aylarında yüzde 25'lere kadar çıkacak."

- E-şarj istasyonu

Dönmez, TEDAŞ binasının önündeki park alanına yapılan e-şarj istasyonlarının da bugün açıldığını belirterek, "Açık otoparkımıza 2 adet 50 kilovat DC hızlı şarj ve 22 kilovat AC şarj istasyonu kurduk. Her iki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa ve ABD menşeli hem de Uzak Doğu menşeli araçları şarj edebilecek şekilde yapıldı. Böylece şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun olacak." dedi.

52 kilovatsaat bataryalı bir aracın 50 kilovat DC şarj istasyonunda yaklaşık 1,5 saatte, 22 kilovat AC şarj istasyonunda yaklaşık 2 saat 54 dakikada dolacağını anlatan Dönmez, kampüste daha fazla enerji verimliliği sağlamak için gerekli dönüşüm ve revizyon çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Dönmez, Bakanlık kampüsünde yer alan A, B, C, D, E, F ve R bloklarında incelemelerin tamamlandığını belirterek, "A, B, C, D bloktaki asansörlerle birlikte kampüsümüzün sıcak su ve ısınma ihtiyacını karşılayan ısı merkezimizde bulunan 4 adet eski ve verimsiz ısı kazanını yeni nesil kazanlarla değiştirdik. Böylece enerji verimliliğini kampüsümüzün her noktasına taşıdığımız bir altyapıyı inşa ediyoruz. A, B, C, D blok ofis tavan armatürleri, LED panel armatürlerle değiştirildi. A, B, C, D blokta tadilat yapılan ofislerde bulunan peteklerin ahşap kapamaları da ısı transferinin daha verimli olması için söküldü." diye konuştu.

Bakanlık ve bağlı kuruluşların veri merkezlerini de tek noktada topladıklarını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Buradan tüm kamu kurumlarımıza, özel sektörümüze, sanayicilerimize, üniversitelerimize, tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlarımıza, kendi elektriğini kendi üretmek isteyen herkese buradan bir çağrı yapmak istiyorum; lisanssız elektrik üretimi için Türkiye'de bütün şartları oluşturduk. Lisanssız üretim yapmak isteyen işletmelerimizin ya da vatandaşlarımızın lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece yatırımcılarımıza hızlı, bürokratik süreçlere takılmayan ve vergiden muaf bir statü kazandırmış olduk. Lisanssız enerji üretimiyle birlikte enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık. Lisanssız elektrik kurulu gücünde bu adımlarımızla birlikte ciddi bir ilerleme sağladık. Güneş enerjisinde lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 184 megavatı geçti. Türkiye genelinde güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim yapan toplam 7 bin 370 santralimiz mevcut. Bir kez daha bütün vatandaşlarımıza 'Kendi elektriğini, kendin üret' çağrısı yapıyoruz. Güneş enerjisiyle birlikte hem siz hem de ülkemiz kazansın istiyoruz. Türkiye'nin güneşi, Türkiye'nin enerjisi olsun istiyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İnsanlar her 2 kilometrede bir 'dijital iz' bırakıyor
17 Aralık 2020 20:36		 'Kota dostu Instagram' geri dönüyor
17 Aralık 2020 09:11
Çin'in Ay'dan örnek toplayan uzay aracı Dünya'ya döndü
16 Aralık 2020 23:38		 Yerli füze sistemi 'HİSAR-A+' envantere girmeye hazır
16 Aralık 2020 20:48
Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope için kapatma kararı alındı
16 Aralık 2020 18:04		 Uzmanlar inceledi: İlkokul öğrencileri eğitsel oyun oynamıyor
16 Aralık 2020 13:49
Bakan Karaismailoğlu: 5G'ye en kısa sürede yerli imkanlarla geçeceğiz
16 Aralık 2020 12:06		 İlk SİDA'nın prototipi, bu ay sonu denize inecek
15 Aralık 2020 19:24
İlk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete başladı
14 Aralık 2020 18:27		 Virgin Galactic'in yörünge altı test uçuşu başarısız oldu
12 Aralık 2020 22:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu12:54 - Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti12:47 - Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı12:45 - İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı12:33 - Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu12:25 - Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
12:24 - HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda12:23 - TESK tüketicileri 'sahte içki' konusunda uyardı12:22 - Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı12:10 - Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti12:10 - Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş12:05 - Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
11:54 - 8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi11:50 - Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı11:39 - Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek11:38 - MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'11:20 - '2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
11:15 - Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en güzel yeşil 4
Derya.0676 8
idal 1
son 5
öğretmenlerin 112 çağrı merkezinde görevlendirilmesi 3
uçağa binmek 4
Yağma 2
Bir dakikalık hizmeti bir saatte veren görevli 4
ciplak arama 2
Merkel'in covid aşısını bulan Şahin ve Türeci ile gurur duyması 3
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam