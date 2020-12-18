1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüsü atlatan 27 yaşındaki Karaçoban: Evde öleceğimi düşündüm

Çorum'da Kovid-19'u atlatan 27 yaşındaki Merve Karaçoban, "Semptomlarım o kadar ağırlaşmıştı ki evde şiddetli kalp sıkışması nedeniyle çaresiz kaldım ve yerde secde pozisyonu aldım. O şekilde öleceğimi, insanların cesedimi bulacağını düşündüm" dedi.
 18 Aralık 2020 16:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çorum'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 27 yaşındaki Merve Karaçoban, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Çorum Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan Karaçoban, bir ay önce yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya girdi.

Karantina sürecinde gribal enfeksiyon belirtileri gösteren Karaçoban'ın durumu 3. günden sonra ağırlaşmaya başladı.

'Kalıcı bir etki bırakmasından gerçekten korkuyorum'

Hiçbir belirti olmadan başladığı karantina sürecinde sağlık durumu ambulansla hastaneye kaldırılacak kadar bozulan Karaçoban, zorlu geçen tedavi sürecinin ardından virüsü atlatsa da devam eden sırt ağrısı ve kalp çarpıntıları nedeniyle hastalığın kendisinde kalıcı bir tahribat bırakmasından endişe ediyor.

Karaçoban, AA muhabirine, salgının başlangıcından beri, "bir gün virüse yakalansa bile yaşının genç olması ve kronik rahatsızlığının bulunmaması nedeniyle hastalığı hafif atlatacağını" düşündüğünü, ancak öyle olmadığını söyledi.

Üniversiteden hemşire olarak mezun olmuş bir polis memuru olmasından dolayı iyi derecede sağlık bilgisinin bulunduğunu belirten Karaçoban, şöyle devam etti:

"Yeterince sağlık bilgisine sahip olmama rağmen ben de yakalandım. Karantinaya başladıktan sonra gribal enfeksiyon belirtileri başladı. Hastalığın 3. günden sonraki 5 gün hayatımda geçirdiğim en zor 5 gündü. 8. günden itibaren ağrılarım hafiflemeye başladı. Testimin negatife dönmesinin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hala sırt ağrılarım ve kalp çarpıntılarım devam ediyor.

Koronavirüsün üzerimde kalıcı bir etki bırakmasından gerçekten korkuyorum."

'Çaresiz kaldım ve yerde secde pozisyonu aldım'

Hastalık sürecinde evde yalnız olduğu için ölüm korkusu yaşadığını anlatan Karaçoban, şöyle konuştu:

"Semptomlarım o kadar ağırlaşmıştı ki evde şiddetli kalp sıkışması nedeniyle çaresiz kaldım ve yerde secde pozisyonu aldım. O şekilde öleceğimi, insanların cesedimi bulacağını düşündüm. Çünkü hiç kolay değildi. Gerçekten çok şiddetli kalp krizi geçirdiğimi hissettirecek derecede kalp sıkışmaları yaşadım. Her ayağa kalktığımda sırtıma öyle ağrılar giriyordu ki bıçak saplanır gibiydi. Bu süreçte fiziksel ihtiyaçlarımı karşılamakta zorluk çektim.

Artık öleceğimi düşünerek 112'den yardım istedim ve ambulansla hastaneye götürüldüm. Hastanede dil altı hapı verildi, tansiyon ve nabzım düşürüldü."

Testinin negatife dönmesine karşın koronavirüsü yendiğini söylemekten kaçındığının altını çizen Karaçoban, etrafında virüse ikinci kez yakalanan ve daha ağır geçiren, hatta ölen insanlar gördüğünü, ilkini ağır atlatmış biri olarak ikinci kez hastalığa yakalanmaktan korktuğunu vurguladı.

'Tedbirler özgürlüğümüzü kısıtlamak için değil'

Devletin salgınla mücadele kapsamında aldığı kararların eksiksiz uygulanması gerektiğine işaret eden Çoban, "Tedbirler özgürlüğümüzü kısıtlamak için değil; bizi, sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için. Genç arkadaşlarım da bunun bilincinde olmalı. Herkes bu mücadelenin birer kahramanı olabilir. Birlikte başarabiliriz. Koronavirüsle mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere emek veren tüm meslek gruplarına teşekkür ediyorum. Tekrar güzel günlerde buluşmak dileğiyle evde kalın
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti
19 Aralık 2020 12:54		 Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
19 Aralık 2020 12:25
Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı
19 Aralık 2020 12:22		 Cezaevi önündeki çeşmeden mahkumlara ait kesici aletler zulası çıktı
19 Aralık 2020 10:42
Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayı bekleniyor
19 Aralık 2020 10:30		 Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
19 Aralık 2020 10:06
Koronavirüsün en çok erkekleri vurduğu belirtiliyor
19 Aralık 2020 09:12		 Filyasyon ekibine pasta börek daveti
19 Aralık 2020 09:11
Virüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir
19 Aralık 2020 09:02		 Boru hatlarına deprem sensörü
19 Aralık 2020 06:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu12:54 - Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti12:47 - Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı12:45 - İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı12:33 - Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu12:25 - Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
12:24 - HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda12:23 - TESK tüketicileri 'sahte içki' konusunda uyardı12:22 - Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı12:10 - Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti12:10 - Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş12:05 - Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
11:54 - 8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi11:50 - Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı11:39 - Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek11:38 - MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'11:20 - '2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
11:15 - Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19.12.2020 gaziantep fk vs fenerbahce maçı 6
kabak tatlısı 3
bütçe görüşmeleri 3
Vücuttaki en ufak ağrıyı covite yoran insan 8
yüzyıllık yalnızlık 7
cemal enginyurt'un demokrat parti'ye geçmesi 7
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
Derya.0676 8
Görüntülü konuşamayan insan 1
tutun kolonyasi 4
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam