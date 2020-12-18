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Tacizle suçlanan CHP İlçe Başkanı istifa etti

CHP'de son haftalara damga vuran taciz iddialarına bir yenisi daha eklenmiş, CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığında görevli 17 yaşındaki genç kızın İlçe Başkanı M.A. tarafından tacize uğradığı iddia edilmişti. Yaşanan bu olayın ardından ilçe başkanı istifa ettiğini açıkladı.
 18 Aralık 2020 16:02
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Tacizle suçlanan CHP İlçe Başkanı istifa etti

Taciz iddiası ile gündeme gelen CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı M.A. sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A., 17 yaşındaki bir kıza attığı whatsapp mesajları ile gündeme gelmişti. M.A.'nın partide görevli 17 yaşındaki S.G.'ye gece yarısı 'Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum' diye mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. M.A. sosyal medyadan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

M.A.'nın açıklamaları şöyle: "Son dönemde üst üste saldırılarla karşı karşıyayım. İlçe başkanı seçilmeden önceki dönemlerle ilgili iki ayrı konuda haber ve iddialara muhatap olmak zorunda bırakıldım. Son iddialar da aynı çerçevededir. Hakkımdaki kişisel iddialarda bile CHP Osmangazi İlçe Başkanı kimliğimin ısrarla ön plana çıkarıldığını, aslında partimizin hedef alınmak istendiğini görmekteyim. Bu nedenle, atılan iftiralara ilişkin sonuna kadar sürdüreceğim hukuk mücadelem sırasında partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, seçimle geldiğim ilçe başkanlığı görevimden istifa ettim. Hukuk mücadelemden de asla vazgeçmeyeceğim".

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre İlçe Başkanı M.A. saat 23.00'te "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, "Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A., "Bana abi deme" cevabını verdi.

Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca CHP'li Başkan, "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne-kız "İnceleyeceğiz" denilerek Bursa'ya gönderilirken taciz olayının üstü örtüldü.

M.A.'nın daha önce evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

İhlas Haber Ajansı
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