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MHP esnafı kızdırdı... 50 kuruş ve Bereket Duası dağıttılar!

MHP'nin tartışmalara neden olan askıda ekmek kampanyasından sonra Kayseri MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı'nın esnafa 50 kuruşluk siftah parası dağıtması tepkiye neden oldu. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, "Esnaf destek beklerken, 50 kuruş gibi komik bir siftah parası esnafa hakarettir" dedi.
 18 Aralık 2020 16:03
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MHP esnafı kızdırdı... 50 kuruş ve Bereket Duası dağıttılar!

MHP'nin tartışmalara neden olan askıda ekmek kampanyasından sonra Kayseri MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı'nın esnafa 50 kuruşluk siftah parası dağıtması tepkiye neden oldu. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, "Esnaf destek beklerken, 50 kuruş gibi komik bir siftah parası esnafa hakarettir" dedi.

MHP Kayseri İlçe teşkilatı esnafa zarf içerisinde bereket duası ve 50 kuruş siftah parası dağıttı. MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kocasinan İlçe Teşkilatı 4. Bölge teşkilatımızdan örnek davranış; Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde 4. Bölge teşkilatımız esnaflarımıza zarf içeresinde Bereket Duası ve 'siftah bizden bereket Allah'tan' şiarı ile esnaflarımıza destek olmuşlardır. 4.Bölge Başkanımız Necati Yıldırım'a, yönetimine ve teşkilatımıza bu anlamlı ve bir o kadar da önemli davranışlarından dolayı teşekkür ederiz."

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Esnafa gönderilen 50 kuruşluk siftah parasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer "Dün bütçe konuşmamda esnafa karşılıksız bir kuruş destek verilmedi demiştim. MHP İlçe teşkilatının 50 KURUŞLUK bu adımı sonrası düzeltme yapmam gerekiyor. Kocasinan hariç, esnafa 1 kuruş karşılıksız destek verilmedi" ifadelerini kullandı.

'ESNAFA HAKARETTİR'

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, ise "Esnaf destek beklerken, 50 kuruş gibi komik bir siftah parası esnafa hakarettir" dedi.
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