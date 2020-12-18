Hamza Yerlikaya'nın lise diploması sahte çıktı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AK Parti Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada incelenen lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, "Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir" denildi. Kararda Yerlikaya'nın "resmi evrakta sahtecilik" yaptığı ortaya konurken, mahkeme hükmü erteledi.

"MEVCUT DELİLLERE GÖRE SAHTE DİPLOMAYI BİLEREK KULLANDIĞI SÖYLENEBİLİR"

Cumhuriyet'ten İklim Öngel imzalı habere göre; TBMM'nin sitesinde üniversite mezunu olarak görülen Yerlikaya, AK Parti'nin resmi sitesinde ise lise mezunu olarak yer alıyor. Yerlikaya'nın üniversiteye meslek lisesinden aldığı sahte diplomayla kayıt yaptırdığı için açılan davada Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2001'de verdiği gerekçeli kararında şunlar kaydedildi:

"Güreş sporunda dünya ve olimpiyat şampiyonu olan sanık aşamalardaki savunmalarında tanımadığı bir şahsın kendisine gelerek neden yüksek tahsil yapmadığını sorduğunu, ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığından yüksek tahsil yapmadığını söylediğini, diğer şahsın bunu hallederiz diye söylediğini daha sonra bu şahsın İmrahor Meslek Lisesi'nden alınmış diplomayı kendisine getirerek verdiğini, bu diploma ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na kaydını yaptırdığını savunmuştur. Sanığın kullandığı diplomanın sahte olup bu, sahteliği yapanlarla dayanışma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir."