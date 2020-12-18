Restoranlarda yasak ama TBMM lokantasında serbest

Bugün medyaya, Ak Parti ve CHP'li vekillerin bir tartışması yansıdı.

AK Partili Cora, CHP'li Öztunç'a "Fakirlik edebiyatı yapıyor ama kendisi de kabak tatlısını tahinli yedi" dedi. Öztunç'un cevabı ise 'Vallahi kuru-pilav yedim' oldu.

Yaşanan bu tartışma şunu gösteriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla, tüm restoranlar paket servise geçti, masalarda oturup yemek yasaklandı. Ancak bu haberden anlıyoruz ki, TBMM lokantasında masalara oturup yemek serbest!