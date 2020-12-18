Vali, Çin aşısı için gönüllü oldu
|18 Aralık 2020 16:13
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Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için gönüllü olduğunu açıkladı.
Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı çalışması için gönüllü olduğunu bildirdi.
Testlerde aşı olmasına engel bir durum çıkmadığını belirten Canbolat, "Bugün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sinovac-Coronavac aşısından oldum. Bilime ve ülkemize faydalı olur inşallah. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Aşı çalışması için gönüllü oldum. Yapılan testlerde aşı olmama engel bir durum çıkmadı.Y a k u p C A N B O L A T (@YakupCanbolat) December 18, 2020
Bugün Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sinovac-Coronavak aşısından oldum.
Bilime ve ülkemize faydalı olur inşallah. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim.@saglikbakanligi pic.twitter.com/VwVYuRpVlA
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