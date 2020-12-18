Köy muhtarı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere Köyü Muhtarı Mehmet Salih Uçaş, yakalandığı korona virüse (Covit-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.
|18 Aralık 2020 16:44
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere Köyü Muhtarı Mehmet Salih Uçaş, yakalandığı korona virüse (Covit-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce korona virüs (Covid-19) 'a yakalanan Köy Muhtarı Mehmet Salih Uçaş Bozüyük Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Uçaş'ın cenazesi korona virüs tedbirleri kapsamında Darıdere köyü mezarlığına defnedildi.
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