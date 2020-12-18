Köpekler için üretilmiş en ideal yiyecekler kuru köpek mamalarıdır. Aksi takdirde köpeklere verilen diğer yiyecekler sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Öyle ki insanlar için oldukça yararlı yiyecekler bile köpeklerin metabolizması farklı olduğundan onlara zarar verebilir. Bu nedenle en iyi beslenme şekli kuru köpek maması ile beslenmedir.

Yavru Köpekler Ne Yer?

Yavru köpekler ilk 6-7 hafta anne sütüyle beslenmelidir. Bağışıklık sistemlerinin gelişmesi için anne sütü oldukça önem taşımaktadır. Yavru köpeklerin ırkına göre sütten kesilmelere 8 haftayı bulabilmektedir. Küçük dosttunuz sütten kesildikten sonra da onların ihtiyaç duydukları besin değerlerini karşılayabilmek adına yavru köpek mamasına geçmelisiniz. Köpekler büyüme evresinde proteine ihtiyaç duyarlar. Yavru köpek mamalarında da protein oranı yüksektir. Onlara doğru oranda ve kaliteli protein verebilmeniz için de kaliteli köpek mamalarını tercih etmelisiniz.

Yavru Köpeklerde Kuru Köpek Mamasına Geçiş

Yavru köpeklerde kuru mama seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Bunların başında gelen de şüphesiz yavru köpek maması satın almaktır. Çünkü büyük taneli yetişkin köpek mamaları hem köpeğin mamayı yemesini zorlaştırır hem de yavru köpeğin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini tam olarak karşılama da eksik kalır.

Yavru köpeklerde aniden kuru mamaya geçmek sütten yeni kesilmiş köpeklerde kabızlığa neden olabilir. Bu konuda veteriner hekimizi sizi yeterince bilgilendirecektir. Ayrıca köpeklerin cinsine göre farklı köpek kuru mamaları da üretilmektedir. Bu ürünler köpeklerin genleri, metabolizmaları, potansiyel hastalıkları göz önünde bulundurularak üretilmiş mamalardır.

Yavru Köpek Maması Nasıl Seçilir?

Köpek maması seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de mamanın üretildiği malzemelerin içeriği ve kalitesidir. Özellikle yavru köpek maması seçerken kaliteli bir köpek maması ile köpeğinizi beslemeye başladığınızda yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine de yatırım yapmış olursunuz. Öyle ki yavru köpeklerin kuru köpek mamasına alışması için farklı farklı lezzette üretilen birçok mama çeşidi vardır. Tavuk etli, kuzu etli, dana etli, somon balıklı, tuna balıklı, hindi etli, tavşan etli, geyik etli gibi lezzetler yavru köpek maması çeşitlerinden yalnızca bazılarıdır.

Köpeğinize mama satın alırken bilindik markalardan ve bilindik petshoplardan satın almanızı öneririz. Markette satılan köpek mamaları köpeğinizin sağlığı için kalitesiz malzemelerden üretilmiş ucuz mamalardır. Kaliteli köpek mamaları da maliyetlerinden dolayı belirli fiyatların altına satılamaz. Ayrıca sirkülasyonun çok olmadığı petshoplarda son kullanma tarihi yakın veya geçmiş mamalara denk gelme şansınız yüksek olur. Bu nedenle sadece bilindik marka köpek mamalarını ve bildiğiniz çokça alışveriş yapılan yerlerden satın almanızı öneririz. Aksi halde kötü deneyimler sizi bekliyor olacaktır.