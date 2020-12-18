ÖSYM duyurdu: İnternet sitesinde kesinti olacak
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bilişim altyapısında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışması nedeniyle internet üzerinden verilen hizmetlerde kesinti olabileceğini duyurdu.
|18 Aralık 2020 18:17
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bilişim altyapısında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışması nedeniyle internet üzerinden verilen hizmetlerde kesinti olabileceğini duyurdu.
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan 'ÖSYM Bilişim Altyapısında Bakım Çalışması' başlıklı duyuruda "18 Aralık 2020 Cuma günü 20.30 ile 19 Aralık 2020 Cumartesi günü 02.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden verdiği hizmetlerde kesintiler öngörülmektedir" denildi.
ÖSYM Bilişim Altyapısında Bakım Çalışmasıhttps://t.co/JdLQyyVEOY pic.twitter.com/C8zUYidG09ÖSYM (@OSYMbaskanligi) December 18, 2020
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