Kocaeli'nde yakalanan 5 FETÖ şüphelisine adli kontrol
Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
|18 Aralık 2020 17:14
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Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada FETÖ propagandası yaptıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanınca Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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