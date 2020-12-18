İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'in sözlerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün Mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Türkiye'nin, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, demokratikleşme, insan hakları, hukuk, ekonomi ve özgürlükler alanında yakaladığı yüksek refah düzeyi ve elde ettiği küresel başarıların aziz milletten her daim büyük bir teveccüh gördüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir.

Türkiye'nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve milli tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir.

Tarihin akışı içerisinde fevkalade müstesna bir zaman diliminde olduğumuz şu günlerde, istikametlerini Anadolu'dan yayılan irfan güneşiyle değil de Edirne'nin ötesinden gelen talimatlarla çizen bu güruh, siyasetin ve tarihin çöplüğüne gömülecektir. Takdir aziz milletimizindir."