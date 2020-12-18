1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'in sözlerine tepki

Fahrettin Altun: "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir"
 18 Aralık 2020 17:30
+Aa- Yazdır
İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'in sözlerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün Mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Türkiye'nin, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, demokratikleşme, insan hakları, hukuk, ekonomi ve özgürlükler alanında yakaladığı yüksek refah düzeyi ve elde ettiği küresel başarıların aziz milletten her daim büyük bir teveccüh gördüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir.

Türkiye'nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve milli tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir.

Tarihin akışı içerisinde fevkalade müstesna bir zaman diliminde olduğumuz şu günlerde, istikametlerini Anadolu'dan yayılan irfan güneşiyle değil de Edirne'nin ötesinden gelen talimatlarla çizen bu güruh, siyasetin ve tarihin çöplüğüne gömülecektir. Takdir aziz milletimizindir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
19 Aralık 2020 12:05		 MHP'li vekil: 600 milletvekilinden 390'ı obez
19 Aralık 2020 09:17
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi
19 Aralık 2020 02:32		 Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
19 Aralık 2020 02:30
Senegalli STK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yılın kişisi seçti
19 Aralık 2020 01:10		 Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
19 Aralık 2020 00:19
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
19 Aralık 2020 00:10		 19 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Aralık 2020 00:02
Türkiye'den Belçika'ya 'Karabağ' uyarısı: Gerçeklerle bağdaşmamaktadır
18 Aralık 2020 23:54		 Valilik'ten çok önemli HES uyarısı: 11 Ocak'ta kapatılacak
18 Aralık 2020 23:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu12:54 - Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti12:47 - Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı12:45 - İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı12:33 - Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu12:25 - Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
12:24 - HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda12:23 - TESK tüketicileri 'sahte içki' konusunda uyardı12:22 - Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı12:10 - Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti12:10 - Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş12:05 - Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
11:54 - 8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi11:50 - Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı11:39 - Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek11:38 - MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'11:20 - '2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
11:15 - Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bella ciao 1
şekilcilik 4
saat 4 te çalan alarm 4
kapadokya yeraltı şehirleri 1
ışıklar içinde uyusun 9
18.12.2020 karagümrük vs galatasaray maçı 7
idal 1
Görüntülü konuşamayan insan 1
17.12.2020 anadolu efes vs olimpia milano maçı 1
cringe olmak 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam