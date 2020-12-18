Kredi kartlarında biriken puanlar silinecek mi?
|18 Aralık 2020 22:55
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Salgın döneminde kartlı harcamalara vatandaşların eğilimleri arttı. Böylece kartlarda biriken puanlar da katlandı.
GELECEK YILA DEVREDİLECEK
Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Puanların devrinin güzel bir haber olduğunu belirten Ağaoğlu, "Böyle olması gerekiyordu. Bankalarda biriken puanları sene sonu iptal ediyorlardı, tüketiciye de yansımıyordu" dedi.
"SİLİNEN PUANLAR IÇIN İTİRAZ EDİLEBİLİR"
Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.
Aydın Ağaoğlu, insanların yıl boyunca bonusları harcamanın aklına gelmediğini belirterek, "Tüketicinin elde ettiği puanlar onların kazanmış olduğu haklarıdır. 'İki ay sonra sileceğim, yıl sonunda sileceğim' gibi mesajlar geliyor ama bunları hukuki bir dayanağı yok" açıklamasını yaptı.
Uzmanlar tüketicilerin silinen puanlara itiraz edebileceğini belirtiyor. Puanlar geri verilmezse Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor.
BANKALARDAN AÇIKLAMA
Bankalar da kredi kartında biriken puanlarla açıklama yaparak kartlarında yıl boyunca biriken puanların sonraki yılda kullanmaları için devredildiklerini belirtti.
Kaynak: TRT Haber
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