1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kredi kartlarında biriken puanlar silinecek mi?

Yılın son günleriyle birlikte banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2021 yılına devredilip devredilmeyeceği merak konusu oldu. Bankacılık sektörünün uzmanları vatandaşları uyararak detayları anlattı.
 18 Aralık 2020 22:55
+Aa- Yazdır
Kredi kartlarında biriken puanlar silinecek mi?

Salgın döneminde kartlı harcamalara vatandaşların eğilimleri arttı. Böylece kartlarda biriken puanlar da katlandı.

GELECEK YILA DEVREDİLECEK

Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Puanların devrinin güzel bir haber olduğunu belirten Ağaoğlu, "Böyle olması gerekiyordu. Bankalarda biriken puanları sene sonu iptal ediyorlardı, tüketiciye de yansımıyordu" dedi.

"SİLİNEN PUANLAR IÇIN İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.

Aydın Ağaoğlu, insanların yıl boyunca bonusları harcamanın aklına gelmediğini belirterek, "Tüketicinin elde ettiği puanlar onların kazanmış olduğu haklarıdır. 'İki ay sonra sileceğim, yıl sonunda sileceğim' gibi mesajlar geliyor ama bunları hukuki bir dayanağı yok" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar tüketicilerin silinen puanlara itiraz edebileceğini belirtiyor. Puanlar geri verilmezse Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor.

BANKALARDAN AÇIKLAMA

Bankalar da kredi kartında biriken puanlarla açıklama yaparak kartlarında yıl boyunca biriken puanların sonraki yılda kullanmaları için devredildiklerini belirtti.

Kaynak: TRT Haber
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
19 Aralık 2020 10:20		 Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar
18 Aralık 2020 13:10
Bakan Kurum: 2021'de 80 bin konut dönüştürülecek
18 Aralık 2020 09:10		 Konutta yeni rotayı koronavirüs çizdi
18 Aralık 2020 08:28
TOKİ'den tapu kaydını üzerine almayanlara uyarı
16 Aralık 2020 21:01		 Konutta tarihi rekora 1 ay var
16 Aralık 2020 17:33
Ekonomistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarına ne dedi?
16 Aralık 2020 17:02		 Salgına rağmen yabancıya konut satışında tarihin en iyi kasım rakamları görüldü
15 Aralık 2020 13:17
Türkiye'de kasımda 112 bin 483 konut satışı gerçekleşti
15 Aralık 2020 10:53		 Ankara Büyükşehir, 41 daireyi ihale ile satacak
15 Aralık 2020 08:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu12:54 - Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti12:47 - Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı12:45 - İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı12:33 - Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu12:25 - Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
12:24 - HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda12:23 - TESK tüketicileri 'sahte içki' konusunda uyardı12:22 - Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı12:10 - Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti12:10 - Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş12:05 - Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
11:54 - 8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi11:50 - Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı11:39 - Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek11:38 - MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'11:20 - '2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
11:15 - Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.12.2020 zalgiris vs fenerbahce maçı 2
sarımsağı gelin etmişler 1
Osman Bedreddin Hz. 3
Yağma 2
papaya ve keçi 2
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 1
Her entry 1 tl olsaydı 19
öğretmenlerin 112 çağrı merkezinde görevlendirilmesi 3
beni bağlamaz 1
Alexander Graham Bell 3
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam