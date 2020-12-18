FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan birine hapis cezası
|18 Aralık 2020 17:59
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 tutuksuz sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan A.A, T.Ç, C.S, E.K. ve Z.Y. ile avukatları katıldı.
Sanık A.A. savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık A.A'nın FETÖ'nün gizli iletişim ağı ByLock kullanıcısı olduğu ve dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, A.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine karar verdi.
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