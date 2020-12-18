27. dönem POMEM başvuruları ile ilgili duyuru
Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM başvuruları ile ilgili duyuru yayımladı.
|18 Aralık 2020 18:01
|+Aa- Yazdır
Yükseköğretim Kurulu tarafından 18.12.2020 Cuma günü 18:00'dan 21.12.2020 Pazartesi günü 09:00'a kadar Aday İşlemleri Sistemine (ais.pa.edu.tr) veri aktarımı yapılmayacağından, bu tarihler arasında sistem üzerinden ön başvuru alınamayacak olup; 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı ücreti 24 Aralık 2020 günü saat 17:00'a kadar yatırabilecek, başvurular ise 24 Aralık 2020 günü saat 24:00'a kadar yapılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
27. Dönem POMEM Başvuruları ile İlgili Duyuruhttps://t.co/PQMlRYJQ4h pic.twitter.com/UDL8jTJu26Polis Akademisi (@paedutr) December 18, 2020
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu
19 Aralık 2020 12:55
|Adıyaman'da 47 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
19 Aralık 2020 10:57
|Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
19 Aralık 2020 09:09
|Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek
19 Aralık 2020 09:06
|Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
19 Aralık 2020 08:44
|İstanbul trafiğine anjiyo
19 Aralık 2020 07:45
|İşten çıktı, ceza yedi
18 Aralık 2020 23:42
|56 saatlik sokak kısıtlaması başladı
18 Aralık 2020 21:20
|O ilde Hıfzıssıhha Meclisi yüz yüze eğitim kararı verdi
18 Aralık 2020 20:59
|İstanbul'da kısıtlama öncesi yaşanan trafik yoğunluğuna ekstra tedbir
18 Aralık 2020 20:42