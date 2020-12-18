Kısıtlamaya uymadı 'Abi yapma canını yiyeyim' dese de cezadan kurtulamadı
|18 Aralık 2020 18:27
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Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında saat 16.00'dan sonra sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı bir genç, "Abi yapma canını yiyeyim" dese de 900 lira idari para cezası uygulanması için tutanak tutulmasına engel olamadı.
Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için saat 16.00'dan sonra sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençler ile maske ve sigara denetimleri gerçekleştirildi. Kentin en işlek yerlerinden biri olan Zafer Caddesi'nde iki arkadaşıyla birlikte ekiplere yakalanan bir genç, "İşten yeni çıktım eve gidiyordum. Yeni Sanayide amcamın yanında çalışıyordum. Abi yapma canını yiyeyim" dese de 900 lira idari para cezası uygulanması için tutanak tutulmasına engel olamadı.
Kent merkezindeki Sevgi Yolu Caddesi'nde ekipleri gören bir vatandaş elindeki sigarayı atıp maskesini taktı. Ekipler, şahıs hakkında 900 lira sigaradan 3 bin 250 lira da maske takmamaktan toplamda 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanması için tutanak tuttu.
Halkın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla kent genelinde görevlendirilen ekipler, her gün 24 saat boyunca denetimlerini sürdürüyor.
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