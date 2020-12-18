Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|18 Aralık 2020 18:41
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,74 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,43, dolar/TL yüzde 2,36, avro/TL yüzde 1,34 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.378,19, en yüksek 1.410,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,74 artarak 1.408,32 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,43 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,42 azalışla 3.063,00 liraya geriledi. Geçen hafta 752,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kaybederek 7,6510 liraya, avro da yüzde 1,34 azalarak 9,3700 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Borsa günü rekorlarla tamamladı
18 Aralık 2020 18:23
|BDDK'nın kararı çeyrek altını da düşürdü
18 Aralık 2020 17:45
|Dolar günü rekor düşüşle kapattı
18 Aralık 2020 17:25
|Çeyrek altın ne kadar?
18 Aralık 2020 14:15
|Borsadan kapanış rekoru
17 Aralık 2020 18:35
|Altın günü yükselişle kapattı
17 Aralık 2020 17:30
|Dolar 7,74 TL'ye geriledi
17 Aralık 2020 17:23
|Merkez Bankası rezervleri arttı
17 Aralık 2020 15:10
|Borsa günü düşüşle tamamladı
16 Aralık 2020 18:20
|Çeyrek altın günü 756 TL'den tamamladı
16 Aralık 2020 17:37