Korona hastası sağlık çalışanı, Hatay'dan Yozgat'a getirildi
Yozgat'tan geçici görevle gittiği Hatay'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sağlık çalışanı Serkan Işıksoy, ambulans helikopterle Yozgat Şehir Hastanesine getirildi.
|18 Aralık 2020 18:56
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Yozgat'tan geçici görevle gittiği Hatay'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sağlık çalışanı Serkan Işıksoy, ambulans helikopterle Yozgat Şehir Hastanesine getirildi.
Sorgun 112 Acil Komuta Merkezi'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yaparken geçici görevle Hatay'a sınır görevine giden Işıksoy, bir hafta önce Kovid-19'a yakalandı.
Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören Işıksoy, ambulans helikopterle Yozga'ta getirildi.
Işıksoy'un, Yozgat Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilecek.
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