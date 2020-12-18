Test sonucunu beklemeden tansiyon ölçtürdüler: Ölçen koronadan hayatını kaybetti
|18 Aralık 2020 19:06
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Trabzon'da Covid-19 şüphesi olan iki kadın test sonucunu beklemeden komşularını çağırarak tansiyon ölçtürdü. İki kadının da test sonucu pozitif çıktı. Ardından tansiyon ölçen kadın da virüse yakalandı ve bir süre sonra kalp yetmezliğinden öldü. Kadının yakınları şüpheli olmalarına rağmen tansiyon ölçtüren iki komşusu hakkında şikayetçi oldu.
Olay Vakfıkebir ilçesinde meydana geldi. O.T. ve S.T. adlı kadınlara belirti gösterdikleri için test yapıldı.
İki kadın testin ardından sonucu beklemeden komşularından tansiyon ölçmesini istedi. Eve giden kadın tansiyonları ölçtü.
İki kadının test sonucu pozitif çıktı.
Tansiyon ölçen komşu da bir süre sonra rahatsızlanınca virüse yakalandığı belirlendi. 60 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
YAKINLARI ŞİKAYETÇİ OLDU
Bunun üzerine kadının yakınları polise giderek virüsü gizleyen 2 komşusu hakkında şikayetçi oldu.
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