FETÖ'nün GATA yapılanması operasyonunda 8 kişi tutuklandı
|18 Aralık 2020 19:33
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) GATA yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 27 şüpheliden 22'si sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilirken, 5 kişi emniyetten kaldı.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 13'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkemece sorgulanan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Sincan Cezaevine götürülen şüpheliler arasında örgütte mahrem imam konumunda bulunanların da olduğu kaydedildi.
Şüphelilerden 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında adli kontrol kararı verilen şüphelilerden bazılarının itirafçı olduğu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattığı ifade edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Aralık'ta, FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 2 profesör ile 5 doçentin de bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştı.
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