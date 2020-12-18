1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzon'da belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 17 ila yüzde 22 zam yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 2 bin 253 işçinin maaşlarında yüzde 17 ila yüzde 22 artış yapılacağı bildirildi.
 18 Aralık 2020 20:35
+Aa- Yazdır
Trabzon'da belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 17 ila yüzde 22 zam yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 2 bin 253 işçinin maaşlarında yüzde 17 ila yüzde 22 artış yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ile Hizmet İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Kaplan arasında imzalandı.

Törende konuşan Kaplan, sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Maaşların artmasının yanı sıra yapılan sözleşmelerin adaletli oluşu, bizi ve üyelerimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Yaptığımız bu sözleşmelerle üyelerimizin maaşlarında birinci yıl ortalama yüzde 17 ile yüzde 22 arasında artış yapılmış olup, ikinci ve üçüncü yıllarda ise yıllık enflasyon oranlarında yevmiyeleri, sosyal kalemler ve yılda bir kez ödenenler de dahil olmak üzere artış yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Bizleri en çok da mutlu eden, başkanımızın babacan tavırları olmuştur. Bizleri anlamak için dinlemiş, daha çok verilmesi konusunda tüm imkanları zorlamıştır. Bu zor süreçte bile çalışanına sonuna kadar destek olan bir belediye başkanı ile çalışma imkanı bulduğumuz için bizler de kendimizi şanslı hissediyoruz. İşçinin yüzü gülerse başkanın yüzü güler, başkanın yüzü gülerse şehrin yüzü güler. İşçinin yüzünü güldürdünüz, sizin de yüzünüz hep gülsün başkanım. İşçi kardeşlerimiz, sorunun parçası olmayıp çözümün parçası olan başkanımızın duacısı olacaktır."

Genel Sekreter Adanur da göreve geldikleri günden itibaren her zaman işçilerin yanında olmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Onların mutlu olması ve daha rahat bir yaşam sürmesi adına tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Bugün burada imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz, Büyükşehir Belediyemize ve işçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri Trabel, Turkuaz, Tulaş ve Trabsu anonim şirketlerinde çalışan 2 bin 253 işçiyi kapsadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
18 Aralık 2020 22:59		 Başkan Yardımcısı mide kanserinden hayatını kaybetti
18 Aralık 2020 22:40
Validen uyarı: HES Kodu eşleştirmesi yapmayanlar kullanamayacak
18 Aralık 2020 22:19		 O ilçede 3 gündür vaka görülmedi
18 Aralık 2020 21:46
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlara elektrik engeli
18 Aralık 2020 21:06		 Bu ilde de tedbirler sonuç verdi: Vakalar yüzde 35 azaldı
18 Aralık 2020 19:59
Sağlık Müdürü açıkladı: Vakalar yüzde 55 düştü
18 Aralık 2020 17:08		 İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
18 Aralık 2020 16:18
Vali: Esnek çalışma izin olarak algılanmamalı!
18 Aralık 2020 15:52		 Bu ilçede ısınma ve içme suyu faturalarının yarısı ödenecek
18 Aralık 2020 15:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu12:54 - Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti12:47 - Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı12:45 - İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı12:33 - Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu12:25 - Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
12:24 - HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda12:23 - TESK tüketicileri 'sahte içki' konusunda uyardı12:22 - Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı12:10 - Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti12:10 - Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş12:05 - Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
11:54 - 8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi11:50 - Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı11:39 - Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek11:38 - MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'11:20 - '2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
11:15 - Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kum torbası 2
spagetti western 2
17.12.2020 zalgiris vs fenerbahce maçı 2
19.12.2020 gaziantep'te hastanede patlama 2
cringe olmak 1
çiftçinin tarım kredi borcu 1
tedirgin 4
Uykuların Bölünmesi 2
19.12.2020 gaziantep fk vs fenerbahce maçı 6
mülteci hakları derneği 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam