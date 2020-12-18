SGK İl Müdürü, koronavirüsten hayatını kaybetti
Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|18 Aralık 2020 20:47
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Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer'in (51) Covid-19 testi 25 Kasım'da pozitif çıktı. Evde tedavisine devam eden Tuncer'in durumu, karantinasının 11'inci gününde durumu kötüleşti. Bunun üzerine Tuncer, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Son günlerde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Tuncer, bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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