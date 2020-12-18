Trabzon Havalimanı'nda uçuşlara elektrik engeli
Trabzon Havalimanı'nda akşam yapılması planlanan iç hat uçak seferleri pistin elektrik sisteminde yaşanan teknik arızadan dolayı durduruldu.
|18 Aralık 2020 21:06
|+Aa- Yazdır
Trabzon Havalimanı'nda akşam yapılması planlanan iç hat uçak seferleri pistin elektrik sisteminde yaşanan teknik arızadan dolayı durduruldu.
Trabzon Havalimanı'nda akşam saatlerinde yaşanan elektrik arızasından ötürü tüm uçuşlar durduruldu. Yaşanan arızaya havalimanı teknik ekibi müdahale ederken, arıza giderilene kadar uçuşların gerçekleşmeyeceği öğrenilirken, uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
18 Aralık 2020 22:59
|Başkan Yardımcısı mide kanserinden hayatını kaybetti
18 Aralık 2020 22:40
|Validen uyarı: HES Kodu eşleştirmesi yapmayanlar kullanamayacak
18 Aralık 2020 22:19
|O ilçede 3 gündür vaka görülmedi
18 Aralık 2020 21:46
|Trabzon'da belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 17 ila yüzde 22 zam yapılacak
18 Aralık 2020 20:35
|Bu ilde de tedbirler sonuç verdi: Vakalar yüzde 35 azaldı
18 Aralık 2020 19:59
|Sağlık Müdürü açıkladı: Vakalar yüzde 55 düştü
18 Aralık 2020 17:08
|İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
18 Aralık 2020 16:18
|Vali: Esnek çalışma izin olarak algılanmamalı!
18 Aralık 2020 15:52
|Bu ilçede ısınma ve içme suyu faturalarının yarısı ödenecek
18 Aralık 2020 15:45