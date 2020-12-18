ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında aşı oldu
|18 Aralık 2020 21:33
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısını oldu. Yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci, Pence'in aşı olmasının, aşı olmak için çağrılan tüm Amerikalılara bir örnek olması gerektiğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını canlı yayında oldu. Pence, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, "Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık. Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor" dedi. Canlı yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci ise Pence'in aşı olmasının tüm Amerikalılara örnek olması gerektiğini vurguladı.
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