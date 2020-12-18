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O ilçede 3 gündür vaka görülmedi

Artan korona virüs vakaları sonrası alınan sıkı önlem ve tedbirler kapsamında günlük vaka sayıları azalan 'sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde son 3 gündür korona virüs vakasının görülmemesi sevindirdi. Alınan sıkı önlem ve denetimlerin meyvelerini verdiğini aktaran İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, "İlçe genelinde son 3 günde yeni bir vakaya rastlanılmadı" dedi.
 18 Aralık 2020 21:46
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Artan korona virüs vakaları sonrası alınan sıkı önlem ve tedbirler kapsamında günlük vaka sayıları azalan 'sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde son 3 gündür korona virüs vakasının görülmemesi sevindirdi. Alınan sıkı önlem ve denetimlerin meyvelerini verdiğini aktaran İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, "İlçe genelinde son 3 günde yeni bir vakaya rastlanılmadı" dedi.

Dünyada pandemi olarak ilan edilen ve ikinci dalganın gelmesiyle artış gösteren korona virüs salgınına karşı alınan önlemler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda uygulanan sıkı denetimler doğrultusunda günlük vaka sayıları düşmeye başlayan 'sakin şehir' ünvanlı Taraklı ilçesinde ise son 3 gündür korona virüs vakası görülmedi. Yapılan denetimlerin sonuçlarının meyve vermeye başladığını belirten Taraklı Kaymakamı Özgür Kaya, ilçe halkının tedbirlere riayet etmesi neticesinde vaka sayılarında düşüş olduğunu ve son 3 gündür yeni vakanın olmadığını dile getirdi. Bakanlıktan ve Valilikten aldıkları talimat ve destek ile denetimlerin sürdürüldüğünü aktaran Kaymakam Kaya, vatandaşların da kurallara uyması ile birlikte vakaların görülmediğini açıkladı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Taraklı Kaymakamı Özgür Kaya, "Son 3 günde yeni bir vakaya rastlanılmadı ilçe genelinde. Yapılan denetimler sonuçlarını vermeye başladı. Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında, Sayın Valimiz koordinesinde çok yoğun çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Valiliğimiz koordinesinde Uyguladığımız tedbirlerin meyvesini alıyoruz. Taraklı halkının gösterdiği uyum ve destekte var burada. Sayın Valimizin önderliğinde vali yardımcılarımız ve meslek büyüklerimiz ile birlikte sürekli iletişim halindeyiz. Onların yönlendirmeleri ile birlikte genelgedeki denetimleri yerine getiriyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Vaka sayılarında düşüşe geçmiştik, son 3 gündür yeni vaka çıkmıyor. Taraklı insanı da anlayışlı, kurallara uyan bir halk ve inşallah böyle gideriz diye umuyorum. Genelgeleri taviz vermeden uyguluyoruz. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında alınan kararları gerçekleştiriyoruz. En büyük desteği bakanlıktan ve sayın Valimizden alıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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